Das knackig kalte Winterwetter haben am Samstag nicht nur Tanja und Emilia Baum in Wiesentheid zum Eislaufen genutzt. Auch andere drehten auf der präparierten Fläche am Sportzentrum einige Runden auf ihren Kufen. Dort hatten Mitarbeiter des Bauhofs extra das sonst als Platz für Streetball genutzte Rechteck mit Wasser geflutet, damit sich eine Eisfläche bildet. Diese war zwar an manchen Stellen etwas wellig und uneben, wie Emilia und Tanja Baum sagten. Zum Eislaufen reichte es dennoch. In den nächsten Tagen ist eher wieder Tauwetter angesagt.