"Können wir bitte noch länger bleiben?" So schallte es letzten Dienstag auf der Eisbahn in Schweinfurt. Die Klasse M3 der Sankt Martin Schule mit Lehrerin Shelly Preu und die 3A der Grundschule Kitzingen- Siedlung mit ihrer Lehrerin Anja Bank, unternahmen wieder einmal einen gemeinsamen Ausflug. Sind doch schon einige Freundschaften entstanden zwischen den Kindern der unterschiedlichen Schularten.

Los ging’s! Mit dabei war diesmal auch die M2, denn es gab noch freie Plätze im Bus und so ein Ereignis sollten möglichst viele Kinder erleben dürfen. Zur Unterstützung waren Betreuer der GFI und der Sankt Martin Schule dabei.

Nachdem alle die passenden Schlittschuhe gefunden hatten und diese von den Erwachsenen fest an die Füße geschnürt worden waren, wagten die ersten Mutigen - gewappnet mit Helm und Handschuhen - den Schritt aufs Glatteis. Nach und nach füllte sich die Eisbahn mit Kindern und Lehrern unterschiedlicher Leistungsniveaus: So kratzten auf dem Eis-"Profis" die Kurve, Kinder, die schon einmal mit ihren Familien geübt hatten, aber auch welche, die sich Stühle schiebend wackelig ihren Weg suchten. Immer wieder purzelte jemand hin, zum Glück ohne größere Verletzungen. Tränen wurden schnell weggewischt und manch ein Kind entwickelte sich zum Stehaufmännchen. Mit jeder Minute wurden die Schüler sicherer und strahlten über das ganze Gesicht. Viele trauten ihren Füßen gar nicht so viel zu und schwärmten, wie toll das Eislaufen klappt, nicht zuletzt dank ihrer Inliner-Künste zuhause. Kinder beider Schulen hatten ihren Spaß, als sie von Freunden auf Stühlen durch das Stadion geschoben wurden. Die Zeit verging wie im Flug.

Erschöpft, aber überglücklich machten wir uns alle wieder auf den Heimweg. Nicht wenige mussten an der Schule aus dem Tiefschlaf geweckt werden.

Nein, länger bleiben durften wir nicht, aber für die nächste Wintersaison ist wieder Eislauftag geplant.

Von: Anja Bank (Lehrerin, Grundschule Kitzingen-Siedlung)