Ohne Gegenstimme hat der Wiesentheider Gemeinderat beschlossen, bei der Gründung einer Projekt-Entwicklungsgesellschaft für erneuerbare Energien für den Landkreis mitzumachen.

In der Ratssitzung warb Bürgermeister Klaus Köhler für den Vorstoß und erläuterte noch einmal den Sinn. Kürzlich hatte dazu eine Infoveranstaltung in der Wiesentheider Steigerwaldhalle stattgefunden, bei der das Vorhaben den Vertretern aller Gemeinden im Landkreis vorgestellt wurde.

Die Kommunen setzen dabei auf ein koordiniertes Vorgehen gemeinsam mit den Energieversorgungsunternehmen Nergie, ÜZ Mainfranken und LKW Kitzingen, um das Thema anzugehen. Dabei gelte es, den richtigen Mix an Technologien zu entwickeln, den Netzausbau und Zubau der erneuerbaren Energien hinsichtlich Zeitpunkt und und richtigem Ort zu steuern. Außerdem, so hieß es, wolle man dadurch die Investitionskosten und damit auch die Stromkosten begrenzen. Auch der Flächenverbrauch werde in Grenzen gehalten.

Planungshoheit bleibt bei der Gemeinde

Die Gesellschaft aus den Gemeinden des Landkreises soll im Januar als GmbH gegründet werden, so Bürgermeister Köhler. Als Gesellschaftereinlage muss der Markt Wiesentheid bei einer Beteiligung zunächst 12.500 Euro einbringen. Der Tenor der Gemeinderäte lautete, dass der Markt unbedingt mitmachen solle, man halte es für eine sehr sinnvolle Idee.

Außerdem ließ sich das Ratsgremium ein so genanntes Bauträger-Modell vorstellen, das für das Baugebiet Gartenwiesen im Ortsteil Feuerbach greifen könnte. Matthias Helfling von der Firma Bayerngrund erläuterte was und wer dahinter steckt. Bayerngrund gehört zu 50 Prozent der Bayerischen Landesbank, und zu je 25 Prozent dem Freistaat und der Bayerischen Ärzteversorgung.

Das Unternehmen sei Dienstleister für die Kommunen, kein Investor, stellte Helfling heraus. Man übernehme die gesamte Erschließung der Flächen und rechne das Ganze direkt mit den Grundstückseigentümern ab. Die Planungshoheit bleibe bei der Gemeinde. Ein Vorteil sei, dass die Erschließung nicht mittels einer Ausschreibung erfolgen müsse, wie bei Kommunen. Bayerngrund könne frei vergeben an die Firmen und gegebenenfalls nachverhandeln.

Bürgermeister Köhler wies zudem darauf hin, dass durch das Modell das Bauamt entlastet werde, die Kommune spare sich damit ebenso Kosten. Die Räte stimmten bei drei Gegenstimmen dem Ganzen zu und wollen die etwa 15 Bauplätze umfassende Fläche von der Bayerngrund erschließen lassen.