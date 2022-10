Ein neues Angebot für alle geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die länger in Deutschland bleiben wollen, startet am Montag, 21. November, um 9 Uhr im Paul-Eber-Haus. In Zusammenarbeit mit den Johannitern wird der „Erstorientierungskurs“ jeweils von Montag bis Mittwoch, 8.45 bis 13 Uhr, von einer erfahrenen Referentin durchgeführt, wie die Stadt Kitzingen mitteilt.

„Es geht hier nicht nur um das Lernen der deutschen Sprache“, betont Bürgermeisterin und Integrationsbeauftragte Astrid Glos. In dem Kurs sollen gleichzeitig wichtige Informationen über das Leben in Deutschland gegeben werden. Themen sind unter anderem Arbeit und Schule, Orientierung vor Ort, Mobilität, Gesundheit und medizinische Versorgung sowie Sitten und Gebräuche. Der Kurs umfasst 300 Stunden und zieht sich über vier Monate. „Ein Einstieg ist aber jederzeit möglich“, betont Glos. Auf die Teilnehmenden kommen keine Kosten zu, das Bundesamt für Migration finanziert das Vorhaben.

Anmeldung und weitere Information bei Astrid Glos, E-Mail: astridglos@web.de oder christina.listello@outlook.de sowie unter Tel.: (01573) 8463343.