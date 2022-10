Wiesenbronn vor 40 Minuten

Einholung der letzten Fuhre und Weinlesefest in Wiesenbronn

Am Sonntag, 16.Oktober, findet in Wiesenbronn das traditionelle Weinlesefest statt. Um 14 Uhr starten die Wägen vom Seegarten aus Richtung Weinlabyrinth. Dort werden dann die wirklich allerletzten Trauben geerntet. Mitmachen kann jeder, der möchte, heißt es in der Ankündigung.