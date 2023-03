Wer heuer mal etwas Neues im Garten anbauen möchte und Samen sucht, wer seine Gartenstauden geteilt hat und sich über Abnehmer freut, wer Saat- und Pflanzgut im Überschuss hat und es gerne tauschen oder verschenken möchte, ist am ersten Aprilwochenende bei zwei Saat- und Pflanzguttauschbörsen unter dem Motto "Gemeinsam – Vielfalt – Teilen" an der richtigen Adresse. Veranstalter sind die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Kitzingen, die Initiative "Wir für Vielfalt", die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e. V. (AbL), der Weltladen Kitzingen und der Hof Sachse.

Die erste Tauschbörse findet am Samstag, 1. April, von 14 bis 17 Uhr in der Biogärtnerei Gahr, Mainbernheimer Straße 64, in Kitzingen-Etwashausen statt. Hier gibt es zudem Hofführungen, Kaffee und Kuchen aus dem Weltladen und Informationen über die Solawi Kitzingen. Die zweite Tauschbörse führt Interessierte nach Burggrumbach, einen Ortsteil von Unterpleichfeld. Hier laden am Sonntag, 2. April, von 14 bis 17 Uhr auf dem Hof von Edith Sachse (AbL-Regionalgruppe Franken), Bergstraße 28, offene Stalltüren zum Hofbesuch ein. Kaffee und Kuchen gibt es auch.