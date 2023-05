Sehr lebendig im Glauben, Geschichten aus der Bibel, jung und kindgerecht mit viel Musik und Singen – einfach Spitze. Einmal im Monat lädt das Familiengottesdienst-Team (Sigrid Stöcker, Kerstin Pfister, Silke Schneider, Ines Bauer, Veronika Ameiser) der Wiesentheider St. Mauritiuskirche zum besonderen Gottesdienst ein, dem Familiengottesdienst.

Jetzt am ersten Mai-Sonntag war es wieder soweit und es war diesmal eine ganz besonders musikalische Veranstaltung. Neben Raffael Di Gioia am Keyboard war der Kinderchor des Wiesentheider Musik- und Gesangvereins mit dabei. Mit Liedern wie "Komm sei mein Gast, ich lade Dich ein" oder "Wo zwei oder drei in Deinem Namen versammelt sind" brachten die knapp 30 jungen Sängerinnen und Sänger mit Ihrer Leiterin Petra Liebald eine tolle, harmonische Atmosphäre in die große St. Mauritiuskirche.

Diakon Karl Leiderseder, der bei den Familiengottesdiensten immer die geistliche Leitung übernimmt, brachte diesmal das Thema vom Guten Hirten mit. Zusammen mit dem Team und den Ministrantinnen und Ministranten erklärte er den Kindern, dass die Herde der Schafe für den Schäfer noch so groß sein kann und jedes einzelne Schaf aber gleichermaßen wichtig ist. Für uns Menschen im Glauben bedeutet das dann, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt, Gott vergisst keinen, jeder Mensch ist genauso wichtig für Gott, ein tolles Gefühl was den Kindern an diesem Mai-Familiengottesdienst vermittelt wurde.

Zum Abschluss einer schönen Stunde Familiengottesdienst gab es für die Kleinen noch Bonbons und passend zum Thema ein Ausmalbild vom Guten Hirten.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit St. Mauritius Wiesentheid)