Gemeinderatssitzung in Segnitz und Bürgermeister Peter Matterne saß wieder an seinem Platz. Er bedankte sich bei seinem Stellvertreter Christian Lauck, der ihn während eines krankheitsbedingten Ausfalls längere Zeit vertreten hatte.

Auf der Tagesordnung stand am Mittwoch nicht viel. So ging es erneut um die Projektentwicklungsgesellschaft für Erneuerbare Energien im Landkreis Kitzingen, die derzeit viele Gemeinden beschäftigt. In der letzten Sitzung hatten die Segnitzer einstimmig entschieden, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Nun ging es noch um den formellen Beschluss, dass die Einlage in Höhe von maximal 12.500 Euro eingebracht wird. Der Bürgermeister wurde mit zwei Gegenstimmen ermächtigt, die entsprechenden Verträge zu zeichnen. Wie hoch die Summe letztlich wird, hängt davon ab, wie viele Gemeinden sich beteiligen.

Nachfragen gab es von Elke Breucker. Sie wollte wissen, welchen Vorteil die Gemeinde von dem Projekte hätte, wo sie doch keine Flächen etwas für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen könne. Der Bürgermeister erklärte, die gebe sehr wohl, beispielsweise in der Nähe der Autobahn. Bisher seien entsprechende Anträge aber abgelehnt worden. Er gehe aber davon aus, dass der politische Druck in den kommenden Jahren dazu führt, dass sich jede Kommune am Ausbau der erneuerbaren Energien in irgendeiner Form beteiligen müsse.

Angst vor Schwerlastverkehr

Im weiteren Verlauf teilte der Bürgermeister mit, dass er ein Gespräch mit der Autobahndirektion geführt hat über die kommenden Bauarbeiten an der A7-Brücke bei Marktbreit. Die Sorge der Gemeinde ist, dass Baustellen- und Schwerlastverkehr dem Ort massiv zusetzen wird. In dem Gespräch wurde wohl versucht, diese Sorge zu zerstreuen. So soll die künftige Baustelle vor allem über die Autobahn selbst angefahren werden, lediglich örtliche Unternehmen könnten den Weg über die Staatsstraße 2270 nehmen.

Eine Querungshilfe oder gar Fußgängerampel im Ort wird nicht für notwendig gehalten. Das gefällt Peter Matterne gar nicht. Im Rahmen den Planfeststellungsverfahrens, das es für den Ausbau geben wird, will er eine solche Maßnahme in jedem Fall durchsetzen: "Ansonsten fährt halt kein einziger Lkw durch Segnitz."