Satzungsgemäß stand in diesem Jahr bei der Mitgliederversammlung der Eine-Welt-Gruppe wieder die Neuwahl des Vorstands an. Die Wahl konnte zügig durchgeführt werden, denn die Anzahl der Kandidierenden deckte sich mit der Anzahl der zu vergebenden Ämter. Als gleichberechtigte Sprecherinnen wurden gewählt Anja Bergmann, Jutta Heinrich und Tanja Dantz. Die Kassenverantwortlichen für Verein und Weltladen sind Erika Reitmeier und Katharina Herpfer. Den Initiativkreis ergänzen weiterhin Gerda Barthelmes und Christa Heinrich. So liegen die Geschicke des Fairen Handels in Kitzingen weiterhin überwiegend in Frauenhand, was sich auch bei den Ehrenamtlichen zeigt, die die Dienste im Weltladen abdecken.

Gerade bei den Mitarbeitenden im Laden entstanden nach der schwierigen Corona-Zeit einige Lücken und neue interessierte Ehrenamtliche sind jederzeit willkommen. Die Weltladenmitarbeiter-innen jedenfalls sind es, die den regelmäßigen Verkauf der fair gehandelten Produkte möglich machen und die den Überschuss erwirtschaften, der die Unterstützung von Spendenprojekten in den Ländern des globalen Südens ermöglicht. So konnten Anfang des Jahres 7500 Euro eingesetzt werden für Projekte, die wiederum dem Fairen Handel zugute kommen, zum Beispiel durch die Verbesserung der Wasserbeschaffung in Uganda und Tansania, oder durch die Weiterbildung in Behinderten-Werkstätten in Nepal, oder durch Förderprogramme, die die Anzahl arbeitender Kinder in Indien reduzieren.

Weiterhin beteiligte sich die Eine-Welt-Gruppe an Aktionen der Fair-Trade-Town Kitzingen wie der Stadtkaffee-Verkostung oder des Fair-Trade-Landkreises Kitzingen wie dem Klima-Frühstück. Auch bei Festen und Feiern stellte und stellt die Eine-Welt-Gruppe gern die Produkte aus dem Weltladen vor. Der nächste Einsatz des Weltladen-Teams mit Speis und Trank aus Fairem Handel findet beim Nachbarschaftsfest am 1. Juli statt.

Von: Christa Heinrich (Mitglied im Initiativkreis, Eine-Welt-Gruppe Kitzingen e. V.)