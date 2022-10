Volkach vor 55 Minuten

Eine von Unterfrankens Besten

An der Mädchenrealschule Volkach haben die Schülerinnen der 9. Klasse jedes Jahr die Möglichkeit, freiwillig am internationalen PET-Test der Universität Cambridge teilzunehmen. Dieser Test prüft das Lese- und Hörverstehen sowie die mündliche Ausdrucksfähigkeit im Englischen. Außerdem müssen die Schülerinnen eine Schreibaufgabe bewältigen. Alle acht Teilnehmerinnen haben die Prüfung bestanden und konnten in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien von der Schulleiterin, Frau Doris Roth, die entsprechenden Zertifikate in Empfang nehmen. Eine sehr erfreuliche Nachricht erreichte die Schule im Oktober des neuen Schuljahres. Der Schülerin Nina Brehm ist es gelungen, in allen vier Bereichen überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Sie darf deshalb stolz sein, zu den besten fünf Schülern aus ganz Unterfranken zu gehören. Schulleiterin Doris Roth und Englisch-Fachschaftsleiterin Juliane Böhm gratulierten Nina zu ihrem großartigen Erfolg und überreichten ihr eine Urkunde für diese beeindruckende Leistung.