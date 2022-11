Eine Frau wurde bei einem Unfall am Montag leicht verletzt, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit einem Sattelzug auf der B 286 von Wiesentheid in Richtung Rüdenhausen. An der Anschlussstelle zur A 3 beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er laut Polizeibericht einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Transit. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beim Aufprall verletzte sich die Beifahrerin des Fords leicht und wurde kurzzeitig durch die Rettungssanitäter behandelt. Der Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Die Feuerwehr Rüdenhausen unterstützte bei der Unfallaufnahme.