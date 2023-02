Der diesjährige Haushalt der Stadt Mainbernheim ist unter Dach und Fach. Ausführlich vorberaten, fiel der Beschluss einstimmig. Mit einem Volumen von knapp 8,95 Millionen Euro liegt dieser 120.000 Euro unter den Ansätzen des vergangenen Jahres.

Kämmerer Dieter Brunner hatte das notwendige und umfangreiche Zahlenmaterial zusammengestellt. Andrea Endres hatte alle Lohn- und Lohnnebenkosten, innere Verrechnungen und die Aufteilung auf die einzelnen Unterabschnitte berechnet und damit wichtige Daten für den mit rund 855.000 Euro nicht unerheblichen Personalhaushalt geliefert.

Mit einem Volumen von knapp 8,95 Millionen Euro liegt der Gesamthaushalt rund 120.000 Euro unter den Ansätzen des vergangenen Jahres. Der Verwaltungshaushalt umfasst rund 4,88 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit den Investitionen rund 4,07 Millionen Euro.

Maßnahmen gut abwägen

"Unser Schwerpunkt liegt weiterhin in der Entwicklung der Altstadt", sagte Bürgermeister Peter Kraus in seiner Haushaltsrede. Seit Herbst 2022 liefen Straßenbaumaßnahmen. Mitte März stehe mit der Umgestaltung der Herrnstraße-Mitte ein großes Projekt an. Das Investitionsvolumen der nächsten Haushaltsjahre in die Innenentwicklung sei immens und angesichts unserer unterdurchschnittlichen Finanzkraft eine Herausforderung.

Trotz der großzügigen Zuwendungen aus der Städtebauförderung bleibe bei der Stadt ein Eigenanteil. So seien bei Gesamtinvestitionen in Höhe von zehn Millionen Euro für die Altstadtentwicklung in den kommenden vier Jahren rund 2,5 Millionen Euro von der Stadt selbst aufzubringen. "Dies bedeutet, dass wir gut abwägen müssen, welche Maßnahmen wir uns leisten können und wollen und von welchen Projekten wir Abstand nehmen müssen."

Moderater Schuldenstand

Ein Schwerpunkt der Aufgaben liegt laut Kraus im Bereich der Kinderbetreuung und der Bildung. In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Eigenanteil an der Finanzierung der Kinderbetreuung von 130.000 im Jahr 2012 auf 330.000 Euro im Jahr 2021 erhöht. Auch die an die Schulverbände zu leistenden Umlagen seien in den vergangenen zehn Jahren gestiegen.

Die Stadt liege mit einer Steuerkraft von knapp 780 Euro im landkreisweiten Vergleich auf Rang 23 der 31 Gemeinden, sagte Kraus zur Finanzlage der Stadt. Die Umlagekraft beläuft sich auf 1044 Euro, was Rang 27 der Landkreisgemeinden bedeutet. Der Schuldenstand der Stadt sei bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von aktuell 390 Euro moderat. Durch Tilgungsleistungen verringere sich dieser bis zum Jahresende auf 341 Euro.

Alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen

Finanziell sei man nicht auf Rosen gebettet, andererseits bedeute dies, dass die Stadt einen nicht unerheblichen Ausgleich über die Schlüsselzuweisungen erhält und die schwache Finanzkraft auch bei der Bemessung von Zuwendungen, zum Beispiel aus der Städtebauförderung oder bei den pauschalen Investitionszuweisungen, berücksichtigt wird. Die Kreisumlage belaste die Stadt so weit weniger als die finanzstarken Gemeinden.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass man auch mit durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Finanzkraft vieles auf den Weg bringen kann. Voraussetzung sei jedoch, alle Fördermöglichkeiten auszunutzen, wirtschaftlich und sparsam mit den Finanzmitteln umzugehen und Prioritäten bei den Maßnahmen zu setzen.