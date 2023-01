Auf großen Anklang stieß der Empfang zu Beginn des neuen Jahres in Abtswind. Dort lädt die Gemeinde bereits seit einigen Jahren neben den neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürgern alle ein, um gemeinsam auf die nächsten Monate anzustoßen.

Gleichzeitig bot der Treff im Haus des Gastes einen kleinen Blick auf das, was sich im Ort so tut. Dabei zeigte sich, dass Abtswind in vielerlei Hinsicht eine recht rührige Gemeinde ist. Bürgermeister Jürgen Schulz und sein Stellvertreter Jürgen Bünnagel schauten zurück auf manches in den vergangenen Monaten und blickten voraus. Dazu hoben sie einige Personen für ihre Leistungen heraus. Das waren diesmal mit Brigitte Kaiser die Vorsitzende der Wasserwacht-Ortsgruppe, Christoph Kniewasser als zweiter Vorsitzender des TSV Abtswinds, sowie Eszter Mihaly.

Bei Brigitte Kaiser wurde hervorgehoben, dass sie sich als neue Vorsitzende in den letzten beiden Jahren stark für die Wasserwacht, und damit auch für den Betrieb des Schwimmbads eingesetzt habe. Bei Christoph Kniewasser hieß es, dass dieser beim TSV an nahezu allen Ecken und Enden äußerst engagiert sei. Mit Eszter Mihaly wurde eine junge Ungarin gewürdigt, die in Abtswind wohnt. Sie absolvierte als Schulbeste die Mittlere Reife in Wiesentheid, möchte nun auf die Fachoberschule und später in den Polizeidienst.

Spenden für einen guten Zweck

Für die Einstimmung beim Neujahrsempfang sorgte der Frauenchor "Song of Joy", der mit weihnachtlichen Klängen, wie auch recht schwungvoll die Gäste musikalisch begrüßte. Auch die Sternsinger bekamen für ihren Segensspruch in Text- und Liedform viel Applaus und durften sich über Spenden für einen guten Zweck freuen.

Der zweite Bürgermeister Jürgen Bünnagel blickte in die Statistik des Marktes zu Jahresbeginn. So hatte Abtswind zuletzt 851 Einwohner, 62 Zuzügen standen im vergangenen Jahr 64 Wegzüge gegenüber. Fünf Geburten, 13 Sterbefälle und acht Eheschließungen wurden registriert. Bünnagel erwähnte manche der größeren Projekte, die die Kommune in den letzten Monaten verwirklichte. Zu dem in nächster Zeit anstehenden großen Thema Abwasser und Kläranlage werde es laut Gemeinde im Frühjahr eine Bürgerversammlung geben.

Feuerwehr stellte sich vor

Außerdem wolle man im erst begonnenen Jahr einige kleinere Projekte angehen, um den Ort weiter aufzuwerten, hieß es. Dazu wies Bünnagel auf die zahlreichen Vereine im Dorf hin, die Feuerwehr nutzte den Empfang, um sich kurz vorzustellen.

Schließlich nutzte der TSV Abtswind die Gelegenheit, seine erfolgreichen Absolventen des Sportabzeichens zu ehren. Unter der Regie von Andrea Ludwig und Günter Markert hatten zuletzt 23 Sportlerinnen und Sportler, davon sechs Kinder, die Prüfung gemacht.