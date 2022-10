Am kommenden Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr wird in der Alten Synagoge in Kitzingen die erste Multivision der Saison vorgetragen – und sie führt die Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht weit weg, wie es in der Ankündgung heißt: Die Reise geht in den Garten.

Diplom-Biologin Karin Günter und ihr Mann, der Naturfotograf Roland Günter, entführen ihre Besucher in die Formen- und Farbenwelt eines Gartens und seiner tierischen Bewohner. Es ist ein Fest für die Sinne – und gleichzeitig erfährt man auf humorvolle Art und Weise, wann und warum Natur im Garten einen großen Beitrag zur Artenvielfalt leistet.

Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse.