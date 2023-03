Die Stadt Mainbernheim hatte vor einiger Zeit ein kleines Grundstück mit baufälligem Haus Am Wehrgang 2 erworben. Mittlerweile ist das Haus abgerissen. Jetzt sollen dort Parkplätze entstehen. Schon jetzt nutzen Autobesitzer die frei gewordene Fläche als Parkmöglichkeit. Die Fläche soll nun noch etwas gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Verbreiterung der Fahrbahn zum Wehrgang. Der Traufstreifen entlang der Judengasse soll aus historischem Muschelkalk gefertigt werden. Die Stellplätze sollen mit Muschelkalk gepflastert werden, so wie der Parkplatz in der Kellergasse. Auch eine Fläche inklusive des Wegs zum nahen Schützenhaus soll nach dem Willen des Stadtrats in die Planung mit einbezogen werden. Mitgepflastert wird dabei auch eine kleine private Fläche.

Die Deutsche Post möchte zusätzlich zur Postfiliale eine Poststation in Mainbernheim errichten. Denkbar wäre für den Stadtrat die Errichtung am Parkplatz Wertstoffhof im Hoheimer Weg. Weil ein Stromanschluss erforderlich ist, müsste die Station in der Nähe des Stromkastens beziehungsweise der E-Ladestation errichtet werden.

Das Diakonische Werk wird auch 2023 mit einem Zuschuss in Höhe von einem Euro je Einwohner unterstützt. Das Rathaus hat nun Glasfaseranschluss. Für die Kosten von rund 29.600 Euro gab es einen Zuschuss in Höhe von rund 26.700 Euro.