1951 fassten die Verantwortlichen des SC Mainsondheim den Beschluss, dass "alle zwölf Spieler für ein gewonnenes Pokalturnier eine Maß Bier und zwei Zigaretten als Dankeschön erhalten". So steht es im Protokollbuch des Traditionsvereins, der am Samstag, 1. Juli sein 75-jähriges Bestehen feiert.

Über die Zeilen aus dem damaligen Protokoll, die Schriftführerin Monika Günzel "ausgegraben" hat, können die heutigen Vorsitzenden Patrik Mrugalla und Julian Apfelbacher nur schmunzeln. Und mit zwölf Spielern würde man heutzutage keine Runde überstehen. 18 Kicker stehen in der ersten Mannschaft zur Verfügung. Dass der Spielbetrieb in dem kleinen Ort über Jahrzehnte aufrechterhalten werden konnte, darauf sind die Vereinsverantwortlichen, zu denen auch Kassier Gerhard Kapp gehört, besonders stolz. Sollte in der Mannschaft, die in der A-Klasse fast den Relegationsplatz ergattert hätte, einmal Spielermangel herrschen, dann helfen die "Alten Herren" gerne aus, die mit Albertshofen eine Spielgemeinschaft bilden.

"Die Stimmung im Verein ist prima"

Mrugalla und Apfelbacher gehören mit ihren 35 Jahren zur jüngeren Funktionärs- und zur älteren Kicker-Generation. 2010 haben sie die Vorstandsämter übernommen und es bis heute nicht bereut. "Die Stimmung im Verein ist prima", schwärmt Mrugalla. Dass die Entwicklung beim SC immer weiter gegangen ist, daran hat auch Peter Kapp seinen Anteil beigetragen. Über Jahrzehnte kickte der heute 71-Jährige beim SC und war 34 Jahre Funktionär mit verschiedenen Ämtern. Von 1994 bis 1998 war er Vorsitzender. Seine humorvolle Antwort auf die Frage zum Unterschied von "damals und heute": "Wir hatten kein Handy." Vereinsmitglieder wie Kapp haben für Mrugalla und Apfelbacher Vorbildfunktion. Kein Wunder also, dass beide wie Kapp damals die jüngsten Kicker im Verein trainieren. Spieler im Alter von drei bis acht Jahren sollen dabei Spaß am Fußball finden und den Fortbestand des SC sichern.

"Wir hatten kein Handy." Peter Kapp über den Unterschied zwischen damals und heute

Am 27. Dezember 1947 wurde der Verein gegründet. Auf dem Sportplatz an der Kiesgrube konnte sofort der Spielbetrieb aufgenommen werden. 1949 trat die erste Jugendmannschaft an. 1958 wurde der neue Sportplatz eingeweiht. Dem Bau des neuen Vereinsheims 1976 folgten die Gründung einer Spielgemeinschaft im Jugendbereich mit Albertshofen und der Abteilung Damengymnastik. Mitte der 1990er Jahre entstanden zwei Fußballfelder mit einer modernen Flutlichtanlage.

Die Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage geholt

Der größte sportliche Erfolg datiert aus dem Jahr 1987: Die erste Fußballmannschaft wurde ungeschlagen Meister in der C-Klasse 11. "Das haben nicht viele Mannschaft in Unterfranken geschafft", erinnert sich Peter Kapp, der damals mit im Meisterteam stand. Die Mannschaft mit Spielertrainer Franz-Josef Rüdling und Co-Trainer Günter Liebl ging in die Vereinsgeschichte ein.

1992 wurde das Sportheim umgebaut. Heuer ist es eine willkommene Veranstaltungslocation, die auch für die notwendigen Vereinseinnahmen unter dem jungen Wirtschaftsausschussvorsitzenden und aktiven Spieler Johannes Grieb sorgt. Meisterschaften im Jugend- und Frauenfußball wurden darin gefeiert und auch die erste Mannschaft kam noch zweimal zu Meisterehren. Viermal holte sich der SCM den Dettelbacher Stadtpokal.

Ich schlechten Zeiten gab es nur einen einzigen Spielball

"Wirtschaftlich betrachtet stehen wir ausgezeichnet da", betont Mrugalla. Ein Blick auf das Protokollbuch von 1960 zeigt, dass es auch schon schlechtere Zeiten beim SC gegeben hat. Der damalige Schatzmeister bilanzierte darin: "Wir haben einen Kontostand von 13 Mark und 40 Pfennigen und nur einen Fußball. Wenn der platt ist, kann nicht gespielt werden."