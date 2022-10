Bei strahlendem Herbst-Wetter feierten die Kirchweihburschen und Mädels in Castell ihre Kerm. Natürlich durfte am Sonntag der Umzug durch den Ort mit einigen Motivwägen mit der anschließenden Predigt am Rathausplatz nicht fehlen. Die beiden Prediger Matthias Fuchs und Joachim Paul hatten dazu wieder ihren bewährten Platz auf dem Unimog eingenommen.

Von dort aus präsentierten sie ihre Geschichten, was sich in den letzten Monaten so alles an Kuriositäten in der Gemeinde zugetragen hatten. Und nicht nur das, die beiden Herren in Frack und Zylinder überreichten wieder ein Präsent mit Hintergedanken. So erhielt Bürgermeister Christian Hähnlein für die Gemeinde das "Geschenk des Jahres" in Form einer Laterne. Diese solle er bitte schön im neu geschaffenen kleinen Freizeit-Areal im Schutz aufhängen, wohl um dort mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Bürgermeister Christian Hähnlein nahm die schmucke Laterne mit einem Lächeln in Empfang.

Mehr ein- als ausgeschenkt

Zu den Kapiteln aus der Predigt spielte die Kirchweih-Jugend sogar manche Anekdote kurz nach, was für einige Erheiterung bei den recht zahlreichen Zuhörern und Zuhörerinnen sorgte. Die beiden Prediger hatten wieder einiges an Stoff für ihren Vortrag gesammelt, verbunden zum Teil mit Ratschlägen.

So hatte sich ein Bursche, der bei einer Hochzeit im Schlosspark als Helfer eingesetzt war, selbst zu kräftig eingeschenkt. Das Ganze endete mit den besorgten Eltern im Krankenhaus. "Beim nächsten Event schenkst weniger ein und mehr aus", gaben ihm die Prediger mit. Ein defekter Wäschetrockner, ein nicht zu bekehrender Rollerfahrer, ein Urlaub mit Hindernissen, und manches mehr, kam ans Licht.

Dazu erschien die Extraausgabe des Mitteilungsblatts der Gemeinde mit einigen "Kurznachrichten", die es in sich hatten. Für die Musik zur Kirchweih sorgten die Willanzheimer Musikanten.