Am Sonntag, 16. April, findet um 17 Uhr das nächste Konzert in der Villa Paganini in Kitzingen mit Florian Meierott, Violine, und Jutta Müller-Vornehm am Klavier statt. Die beiden Vollblutmusiker spielen mit viel Leidenschaft die schönsten Werke Mozarts, einem der größten Komponisten aller Zeiten, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Weitere Infos und Kartenreservierung unter Tel.: (09321) 9279966 oder mail@meierott.de.