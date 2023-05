Vor der verschlossenen Türe der evangelischen St. Nikolai-Kirche in Marktbreit versammelten sich die Menschen am Sonntag in gespannter Erwartung. Wie sie wohl jetzt, nach der Innenrenovierung und Umgestaltung, aussehen mag? Diese Frage stellten sich viele.

Am Dreikönigstag 2022 hatte der letzte Gottesdienst vor der Innensanierung stattgefunden. Die Gottesdienstbesucher zogen dann ins Gemeindehaus um. Jetzt folgte die feierliche Wiedereinweihung.

"Herein, herein, wir laden alle ein", sang eine fröhliche Schar der Kindergartenkinder. Dann überreichte Architekt Martin Zeltner symbolisch den Türschlüssel an Gerhard Müller vom Bauausschuss, der den Schlüssel an die Mesnerinnen weiterreichte, die dann die Türe öffneten zu einem lichtdurchfluteten, hellen Raum. Interessierte Blicke schweiften umher auf dem Weg zu den Stühlen. Bänke stehen in der Kirche nämlich nicht mehr. Durch die Bestuhlung gibt es nun einen Mittelgang.

Viele Schritte bis zur Wiedereinweihung

Im Gottesdienst nahm Pfarrerin Eva Thelen zuerst den Taufstein in der nun Winterkirche genannten Kapelle wieder in Dienst. Danach folgten Ambo und Kanzel, zum Schluss der Altar.

Dekanin Kerstin Baderschneider verglich das Entdecken des neuen Kirchenraums mit der Wiederbegegnung mit einem alten Bekannten. Der neue Raum diene der Begegnung mit Gott, aber auch der Begegnung mit Kunst. Andere Formen des Gottesdienstes seien hier möglich.

Architekt Martin Zeltner erinnerte an die vielen Schritte, die bis zur Wiedereinweihung dieses ganz besonderen Kirchengebäudes notwendig waren. Für sein Architekturbüro habe es 2016 begonnen, als es um die Voruntersuchungen zur Vorbereitung der Sanierung ging. Es sei wichtig, genaue Erkenntnisse über ein solches Gebäude mit seiner so weit zurückliegenden Geschichte zu sammeln, um herausfinden zu können, wie man diese Geschichte weiterschreibt. Ende 2017 seien diese Untersuchungen abgeschlossen gewesen. Klar sei damals schon gewesen: "Wir steuern auf ein sehr umfangreiches Projekt zu."

Im Februar 2021 begann die Außensanierung. Nach deren Abschluss richtete sich der Blick nach innen. Die Ausstattung wie die 64 Bilder der Armenbibel mussten gesichert werden. Es folgte laut Zeltner der Rückbau der Seitenempore und der Fußbodenaufbauten.

Der Fußboden ist künftig beheizt

Im April 2022 rüsteten Bauarbeiter den kompletten Innenraum ein. Bei der Sanierung der Stuckdecke wurden Zierköpfe mit farbigen Befunden entdeckt, die sachkundig restauriert wurden. Nachdem Decke und Wände erneuert waren, wurde eine Fußbodenheizung verlegt. Es folgten der Wiedereinbau der barocken Eingangstüre, der Einbau einer gläsernen Abtrennung zum Chorraum und die Anlage eines barrierefreien Zugangs. Unter der Orgelempore sind Küche, Abstellraum und Toilette entstanden.

An der neuen Wand unter der Orgelempore haben zwölf Bilder der Armenbibel Platz gefunden, die Kanzel hat eine neue Treppe bekommen. Gegenüber dem Eingang ist nun der Platz der Kreuzigungsgruppe.

Künstlerin griff Form des Taufsteins auf

Die Umgestaltung des Kirchenraums hatte die frühere Pfarrfamilie angeregt. Jacqueline Barraud-Volk und Thomas Volk zeigten sich begeistert und sprachen von einem spirituellen Kirchenraum des 21. Jahrhunderts. "Eine Kirche mit Wow-Effekt", sagte Pfarrerin Barraud-Volk.

Künstlerin Sabine Straub hatte den Altar geschaffen. Dazu habe sie die Form des Taufsteins aufgegriffen, der ja in der Winterkirche aus als Alter dienen soll.

Lobende Worte für die gelungene Gestaltung fanden der Kunstreferent der Landeskirche Helmut Braun, die Kunstbeauftragte für Unterfranken Barbara Bauner, und weitere Grußwortredner nach dem Gottesdienst, der von Orgel, Gospel- und Posaunenchor festlich gestaltet wurde.