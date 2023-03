Nach dreijähriger Corona-Pause steht die Theatergruppe des SV/DJK Sommerach wieder im "Schauspielhaus am Main" auf der Bühne. Gespielt wird die Komödie "Eine himmlische Beförderung" von Wolfgang Bräutigam, schreibt die Gruppe in einer Pressemitteilung. Zum Inhalt des Stücks: Im Hause Weißmann steht die Hochzeit der einzigen Tochter bevor und die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Diese jedoch arten durch teuflische Tricks und himmlische Verwirrungen in Chaos aus. Können alle Missverständnisse rechtzeitig beseitigt werden? Gibt es doch noch ein "Happy End" und findet zusammen, was zusammen gehört?

Erstmals finden in diesem Jahr fünf Aufführungen im Sportheim statt, und zwar freitags, 14. und 21. März, und samstags, 15. und 22. April, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 16. April, um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf am 2. April von 11 bis 13 Uhr im Rathaus-Foyer. Restkarten sind ab 3. April zwischen 18 und 19 Uhr erhältlich unter Tel.: (0160) 4164004 sowie per E-Mail an: theatergruppe.sommerach@gmail.com.