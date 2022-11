Vincent Strobl und Dominik Schmidt, ehemalige Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) und Hauptverantwortliche des LSH-Abiballs 2022, haben sich entschlossen, die Einnahmen vom Abiball an drei karitative Einrichtungen zu spenden.

Bei der Auswahl der Einrichtungen spielten mehrere Faktoren für sie eine Rolle. Zum einen wollten die Schüler in der Vorweihnachtszeit Personen bedenken, denen es nicht so gut geht und ihnen damit eine Freude machen. Zum anderen war ihnen auch der regionale Bezug sehr wichtig und so entschieden sie sich, die insgesamt 1650 Euro an folgende Einrichtungen zu spenden: 450 Euro an die Opferhilfe Weißer Ring, 450 Euro an die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V. und 750 Euro an das Erich Kästner Kinderdorf in Oberschwarzach.

Das Kinder, die nicht in ihren Familien leben können, in den sechs Kinderdorffamilien ein neues Zuhause finden und wie in einer richtigen Familie aufwachsen können sowie einen geregelten Tagesablauf mit Schule und Hobbies erhalten, hat die beiden überzeugt. Stellvertretend für den ganzen Abiturjahrgang 2022 erschienen Vincent Strobl, Anna Kestler, Michaela Zacharová und LSH-Schulleiter Achim Höfle zum Übergeben der Spende im Erich Kästner Kinderdorf in Oberschwarzach. Über die Spende, die mit Sicherheit an Weihnachten Kinderaugen zum Strahlen bringen wird, freuten sich Gerald Möhrlein, Vorstandsvorsitzender des Erich Kästner Kinderdorfes und Eva-Maria Hoffarth, Mitglied der dortigen Geschäftsführung.

Von: Eva Burkard (Pressearbeit, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)