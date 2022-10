Wiesenbronn vor 1 Stunde

Eine Glocke für den Friedhof

Mit einer Andacht und einem Segensgebet durch Pfarrerin Esther Meist wurde die neue Glocke auf dem Friedhof in Wiesenbronn unter Beteiligung der Bevölkerung eingeweiht. Der Posaunenchor Wiesenbronn sorgte für eine feierliche Umrahmung. Aus den Grußworten des Bürgermeisters Volkhard Warmdt konnten die Bürger interessante Dinge erfahren: Die neue Bronzeglocke wiegt 25 Kilogramm und hat einen Durchmesser von circa 35 Zentimeter. Sie ist auf den Ton "d3" gestimmt. Die Glocke wird in Zukunft die Beerdigungen auf dem Friedhof feierlich begleiten. Die Glocke erklingt über eine elektrische Läutmaschine und wird über Funk mit einem Handsender geläutet. Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, das Gießen und die Montage der Glocke in einem kurzen Film anzusehen. Hierfür gibt es auf der Infotafel neben der Glocke eine QR-Code.