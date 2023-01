An der Mädchenrealschule in Volkach stand einen Tag lang alles im Zeichen des fairen Handels. Anhand von Bildungskisten mit verschiedenen Stationen, welche vom Eine-Welt-Laden aus Würzburg zur Verfügung gestellt wurden, bekamen die Mädchen einen Einblick in die Themenbereiche faire Schokolade und Kleidung. So lernten sie beispielsweise, wer wieviel an einer Jeans verdient und wie aufwendig sich der Herstellungsprozess gestaltet. Dass der Weg von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade sehr lang ist, sorgte für großes Erstaunen. Bruder Thomas Morus von Münsterschwarzach berichtete eindrucksvoll von seiner langen Zeit in Tansania und übte mit den Schülerinnen ein Weihnachtslied auf Swahili ein. Im Laufe der Veranstaltung konnten alle ihr Wissen erweitern, so dass die Mädchen sicherlich ab jetzt ihr eigenes Konsumverhalten überdenken werden.

Von: Juliane Böhm (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)