Zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant in der Hoheimer Straße in Kitzingen kam es am Samstagmorgen zwischen 4.40 und 4.45 Uhr. Laut Polizeibericht öffnete ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort entwendete der Täter eine Kasse samt Bargeld und versuchte, einen Tresor zu öffnen. Die Kasse konnte kurze Zeit später im Bereich des Wilhelm-Högner-Hauses "Am Klettenberg" aufgefunden werden. Der Schaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

