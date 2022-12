Ein Unbekannter ist am Samstag in ein Haus in Marktbreit eingebrochen. Er entwendete Schmuck und entkam mit seiner Beute unerkannt, teilt die Kriminalpolizei Würzburg mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch am Samstag zwischen 15und 22 Uhr ereignet haben. Der Täter war offenbar durch ein Tor auf das Grundstück in der Neubaustraße und anschließend über die Terrasse in das Haus gelangt, bevor er sich im Inneren des Hauses auf die Suche nach Beute machte. Er entwendete mehrere Schmuckstücke und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Einbrecher hinterließ einen Schaden von rund 2000 Euro. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. (0931) 457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.