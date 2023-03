Gleich zweimal war ein Einbrecher am Hindenburgring West in Kitzingen aktiv: Das erste Mal kletterte der bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagfrüh im rückwärtigen Bereich eines Fahrradgeschäfts auf eine Mülltonne und versuchte unter Gewalteinwirkung ein Fenster zu öffnen. Dabei ging die Fensterscheibe zu Bruch und der Täter ließ von seinem Vorhaben ab.

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte der Unbekannte erneut in das Gebäude einzudringen, teilt die Polizei mit. Dazu öffnete er wiederum im rückwärtigen Bereich mit einem unbekannten Werkzeug ein Fenster und stieg in das Gebäudeinnere ein. Ohne Beute entfernte er sich vermutlich auf gleichen Weg wieder aus dem leerstehenden Büro. Es entstand lediglich ein Sachschaden an den beiden Fenstern.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.