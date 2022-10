Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zur Vernissage und erlebten bei Dettelbacher Weinen, Fingerfood und vielen Kunstwerken einen besonderen Abend. Nach kurzer Ansprache der Tourismusleitung Arlena Ridler wurde die Ausstellung durch den ersten Bürgermeister der Stadt Dettelbach, Matthias Bielek, offiziell eröffnet.

Roger Bischoff begrüßte ebenfalls die Gäste und erläuterte anschließend einige Details zur Entstehung seiner bisherigen, aber auch aktuellen Kunstwerke.

Ein besonderer Dank gilt Dr. Karl Unger, welcher als treuer Wegbegleiter die Arbeiten seines Freundes in zwei Ordnern festgehalten hat und diese während der Ausstellung zur Ansicht zu Verfügung stellt.

Roger Bischoff der "Zugereiste aus Amerika" prägt das Bild seiner jetzigen Heimat Dettelbach inzwischen mit. Und das nicht nur ein bisschen. Seine Ausstellung kann noch bis zum 20. November im KUK Dettelbach besichtigt werden. Zu sehen sind neue Skulpturen, Holzschnitte und Malereien, die einen Einblick in sein über 40-jähriges Schaffen geben.

Roger Bischoff, Bildhauer und Maler, wurde am 9. März 1947 in Weehawken / New Jersey geboren, verbrachte dort Kindheit und Jugend, besuchte die Universität in Pennsylvania und schloss sein Studium mit dem Bachelor of Science Health and Education (Lehrer für Gesundheit und Sport) ab.

1972 ging er erst einmal auf Reisen – die entscheidende Wende in seinem Leben: Er entdeckt die Kunst, zunächst das Malen und Zeichnen, dann die Bildhauerei. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und trotzdem seiner neuen Passion frönen zu können wurde er Kosmopolit, lernte Länder und Menschen kennen und fand überall Freunde. Er lebte auf einem Biobauernhof in Virgina, arbeitete als Fischer in Marokko und an der Küste von Oregon, trampte durch Europa und war Matrose auf den verschiedensten Schiffen und Meeren. An Bord des M/V Peace setzte er sich für Frieden zwischen Juden und Palästinensern ein. In Britisch Columbia lernte der Maler dann eine Frau aus Franken kennen und lieben. Nach zwei Jahren dort führte ihr gemeinsamer Weg zurück nach Deutschland, erst nach Göttingen und später ihn alleine nach Dettelbach, was zu seiner neue Heimat wurde.

2005 organisierte Roger in Dettelbach ein internationales Bildhauersymposium, bei dem sieben Künstler aus sechs Ländern je eine Skulptur zum Thema "Pilgervolk" schufen.

2014 fand das zweite Symposium mit dem Titel "Panta Rhei – Alles fließt" an der Dettelbacher Mainlände statt, dort können auch die Kunstwerke bestaunt werden.

Mit dem "RebART – Symposium" wurde nun in diesem Sommer erneut ein Treffen mit Künstlern aus ganz Europa von Roger Bischoff arrangiert, bei dem Kunst aus alten Reben geschaffen wurde. Die Ergebnisse des vierzehntägigen Workshops sind nun in den Dettelbacher Weinbergen "ausgestellt".

Von: Arlena Ridler (Sachgebietsleitung Tourismus & Kultur, KUK Dettelbach)