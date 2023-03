Vor kurzem besuchten die Schülerinnen des BwR-Zweigs der siebten und neunten Klassen das Unternehmen Göpfert Maschinen GmbH in Wiesentheid, um einen Einblick in das Betriebsleben zu bekommen. Nachdem die Schülerinnen mit ihren Lehrkräften Frau Uschi Gremler und Frau Christine Leibold angekommen waren, wurden sie von Herrn Florian Göpfert, Frau Gerlinde Reichert und Herrn Dieter Krauß begrüßt. In einem ersten, allgemeinen Teil informierte Herr Göpfert über die Firmengeschichte sowie den Aufbau der Maschinen und ging auf verschiedene Fertigungstechniken ein. Im Anschluss, nachdem alle Mädchen eine Einweisung über die Sicherheitsmaßnahmen bekommen hatten, begann die Führung mit Frau Gerlinde Reichert durch die Fertigung und das vollautomatisierte Hochregallager. Eine Schülerin staunte: "Das Hochregallager ist sehr beeindruckend". Nach den Führungen erhielten die Mädchen durch Herrn Dieter Krauß und die Auszubildenden Informationen zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Frau Leibold merkte an: "Hier sind die Auszubildenden gut aufgehoben und werden besonders gefördert, das wird durch die Vorträge deutlich." Insgesamt stellte eine Schülerin fest: "Es war interessant zu sehen, wie vielfältig der Arbeitsalltag in den jeweiligen Berufen ist."

Von: Christine Leibold (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)