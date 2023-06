Als evangelische Kita gehört es für uns zum Alltag dazu, den christlichen Glauben an die Kinder weiterzugeben.

Deshalb stehen Tischgebete beim Mittagessen oder ein Tagesgebet im Morgenkreis ganz selbstverständlich auf der Tagesordnung. Ganz selbstverständlich gehört es auch dazu, dass wir Begrüßungslieder in anderen Sprachen singen oder in der Muttersprache von Kindern mit anderen Nationalitäten die Kinder zählen, um die Pädagogik der Vielfalt zu unterstützen. So kamen vermehrt zum Beispiel folgende Fragen auf: "Wie beten türkische Menschen?" oder "Warum trägt die Mama von ... immer ein Kopftuch?" Diese kindliche Neugier und Unvoreingenommenheit wollten wir gerne unterstützen und haben uns erkundigt, ob wir die Moschee in Kitzingen besuchen dürfen, um einen Eindruck hiervon zu bekommen.

Im Rahmen unserer letzten Auszeitwoche haben wir einen Ausflugstag genutzt, um mit den mittleren und großen Kindern unserer Gruppe mit dem Bus nach Kitzingen zu fahren, einen Spaziergang an der Mainpromenade zu machen, ein wenig am Spielplatz zu verweilen und dann in die Moschee zu gehen, wo uns zwei Mitglieder der türkischen Gemeinde, Sümeyra Özkan und Fatma Palu, die Moschee gezeigt haben. Sie erklärten uns ihre Räumlichkeiten und Rituale, und beantworteten alle Fragen der Kinder und Mitarbeiterinnen freundlich und verständlich.

Besonders in Erinnerung geblieben sind den Kindern die Gebetsketten, der Teppichboden anstatt den Bänken sowie die Frauenempore - auch wenn das gar nicht so streng gehandhabt wird, wie uns erklärt wurde. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass uns dieses Erlebnis möglich gemacht wurde.

Von: Nina Hahn (Einrichtungsleitung , Kindergarten Zauberbaum, Hohenfeld)