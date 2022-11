August Hubert aus Hörblach feierte am Samstag 85. Geburtstag. Es gratulierten die Kinder Sigrid, Johannes und Elke mit ihren Familien, darunter fünf Enkel und fünf Urenkel. Bürgermeister Volker Schmitt überreichte dem Jubilar Blumen.

August Hubert kam am 19. November 1937 als Sohn der Gastwirtsfamilie Hans und Walburga Hubert in Hörblach zur Welt. Er hatte zwei jüngere Geschwister. Nach dem Schulabschluss erlernte er den Metzgerberuf . Als Schlächter arbeitete er acht Jahre im Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung in Schwarzenau.

1963 heiratete er die Euerfelderin Gertrud Scheller. 1964 übernahm das Paar den Gaststättenbetrieb der Eltern. Es folgten Sanierungen, Erweiterungen und 1973 das neue Gästehaus. Die Scheune wurde zur bekannten "Tenne" umgebaut und ein Eigenheim errichtet. Im Februar 2021 verstarb seine Ehefrau.

Bei vielen Vereinen treues Mitglied

Hubert ist bei vielen Vereinen treues Mitglied: SV-DJK Schwarzenau, SV Stadtschwarzach, Feuerwehr, HSV Bergtheim und Musikverein Rödelsee. Fünf Jahrzehnte trug er als Siebener-Obmann Verantwortung. Für seine Verdienste im Ehrenamt wurde der Feldgeschworene mit der Ehrenplatte in Gold des Marktes Schwarzach ausgezeichnet. Die Hörblacher ernannten ihn zum Ehren-Siebener. 15 Jahre war er im Kreisvorstand aktiv.

Jede Woche freut er sich auf seinen traditionellen Stammtisch "Mainsondheimer Bettschoner". Seit 55 Jahren trifft man sich freitags in seiner ehemaligen Gaststätte, die sein Sohn Johannes und Schwiegertochter Monika weiterführen. Als echter Fußballfan wird er kaum ein Spiel der Fußball-WM in den nächsten Wochen verpassen.