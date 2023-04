Einen großen Ansturm erlebte das Haus für Kinder Schwalbennest zum Tag der offenen Tür. Das von der Stadt Dettelbach zu einer Kindertagesstätte umgebaute Schulhaus, erwies sich als wahrer Besuchermagnet.

Gestartet wurde in den Tag am Morgen mit einem Familiengottesdienst. Die zahlreichen Besucher erfuhren unter dem Motto "Lasst die Kinder zu mir kommen", dass es ohne die Vielzahl von Kindern in den Ortsteilen Bibergau und Effeldorf dieses große neue Haus nicht geben würde. Die Kinder machten im Gottesdienst deutlich, wie gut ihnen ihr neues Haus gefällt und schmetterten die Lieder lautstark mit. Auch das Einweihungslied wurde noch einmal zum Besten gegeben. Dann lud die Einrichtungsleitung Anja Reuther alle Gäste herzlich ein, die neue Einrichtung zu besichtigen. Und davon machten viele Menschen trotz des schlechten Wetters Gebrauch. Auch Landrätin Tamara Bischof war zu Gast und zeigte sich sehr beeindruckt von den neuen Räumlichkeiten.

Das Leitungsteam der Einrichtung hatte diesen Tag in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat bestens vorbereitet und so erfuhren die Besucher, dass die Räume beim Umbau dem Einrichtungskonzept angepasst wurden. So gelingt die Bildung und Betreuung der Kinder viel einfacher. Die hellen Räume fanden ebenso Anklang wie die Nachhaltigkeit, die beim Bau im Vordergrund stand. So ist das Haus mit eigener Zisterne, Wärmepuppen - und PV Anlage bestens ausgestattet. Die leckeren Torten der Eltern fanden ebenso reißenden Absatz, wie die Basarartikel, die vor allem vom Schwalbennestteam gefertigt wurden.

Die Kinder rührten kräftig die Werbetrommel, denn durch das Wachsen der Einrichtung werden noch einige Spenden für Neuanschaffungen wie z.B. ein Krippenwagen oder neue Turnmaterialien benötigt. Von der Caritas in Würzburg erhielt der Kindergartenverein dafür außerdem einen Scheck in Höhe von 300 Euro. Das Leitungsteam um Anja Reuther und Jessica Jacobi war geschafft nach dem Tag, aber vollkommen zufrieden.

Von: Anja Reuther (Einrichtungsleitung, Haus für Kinder Schwalbennest, Dettelbach-Bibergau)