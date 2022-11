Groß gefeiert wurde am Wochenende im kleinen Wiesentheider Ortsteil Untersambach. Die Kirchweih mit Musik und Tanz lockte nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Menschen in das Dorf. Am Sonntag machte sich ein Umzug mit einigen Wägen auf den Weg durch den Ort. Wichtige Bestandteile davon waren Predigerin Laura Fischer, sowie Kristin Frölich und Thorsten Wirth, die mit Frontlader und Kleinlaster chauffiert wurden.

Die beiden letzten haben den Posten der "Ständerlessinger". Sie sangen an ausgewählten Stellen im Ort kurze gereimte Stänchen, dazu hatten sie auch zwischen den Episoden aus der Predigt ihre Einsätze. Das Duo bereicherte das Fest auch diesmal mit ihren kurzen, prägnanten Vorträgen. Beispiel: "Die Gemeinde darf die Ortsteile fördern, das ist kein Problem. Der größte Teil muss nur nach Sambi gehn'", hatten sie gereimt.

Bierfass ausgegraben

Den Umzug durch den Ort begleiteten die Rosenberg-Musikanten aus Frankenwinheim musikalisch. Erster Halt war beim Zweiten Bürgermeister Harald Rößner, der seine musikalische Huldigung per Ständchen bekam. Als nächstes war Otto Hünnerkopf an der Reihe, aktuell Kirchenvorstand und Gemeinderat. Auch er bekam sein Liedchen.

In der Ortsmitte gruben die Kirchweihburschen geschwind das Bierfass aus, ehe es zurück zum Gemeinschaftshaus ging. Vier Motivwägen wurden mit gezogen, die auf die manche Kuriosität im Ort in den letzten Monaten hinwiesen. Wie etwa die Feuersirene, die bei einer Alarmierung nicht mehr ausgehen wollte. Einer der Wagen gehörte der "Sambier Zukunft", dem Nachwuchs im Dorf. Die Kinder hatten dabei sichtlich ihren Spaß.

Feiern im Gemeinschaftshaus

Vor dem Gemeinschaftshaus durfte dann Predigerin Laura Fischer loslegen. Sie wusste etwa, dass nach dem Einkauf einer Familie bei mehreren Möbelhäusern das Auto so vollgepackt wurde, dass die beiden Mitfahrer mit dem Zug nach Hause mussten. Von Würzburg aus ging es aber nicht über Kitzingen, sondern über Schweinfurt, wo sie sich abholen ließen. Dazwischen garnierten kurze Liedbeiträge den Vortrag. Im Anschluss wurde im Gemeinschaftshaus weiter gefeiert.