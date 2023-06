Wolfgang Appels Garten ist ein Traum. Im März berichtete diese Redaktion von den ersten Frühlingsblühern und der herrlichen Anlage im Garten in Obernbreit. Nun ist die Natur explodiert. Geschickt in Szene gesetzt, prangen die verschiedensten Rosen an den Bögen, umschmeicheln üppig blühende Hortensien neben Lilien die Wasserbecken. Daneben klettert die Klematis mit tiefdunklen Augen durchs Gebüsch. Wolfgang Appel fördert die einzelnen Pflanzen in seinem Garten so, wie sie es brauchen. Zwischen Tomaten wachsen Ringelblumen heran, im Gemüsebeet sieht man die ersten Ansätze von den Zucchinis. Die Kirschenernte ist in vollem Gange, wovon die Leiter im Kirschbaum zeugt. Viel Arbeit steckt in dem kleinen Paradies, jeden Tag hegt und pflegt das Ehepaar Appel sein Reich, in dem sich jetzt auch die vielen Vögel bemerkbar machen, die den naturnahen Anbau schätzen. Ein Traumgarten eben.