70 Jahre Küster und erfolgreiche Nachfolgeregelung feierten die Hörblacher am zweiten Weihnachtsfeiertag bei einem Dankgottesdienst in ihrer "St. Vitus Kirche".

Die beiden Engel am Altar, St. Vitus und die Hörblacher Madonna unterhielten sich zu Beginn über das Wirken ihres Küsters Alois Fröhling, der bereits als 14-Jähriger den Dienst übernahm. In der Alterskategorie von neun bis 70 Jahren zeigten zehn Ministranten ihrem "Mesner" ihre Wertschätzung für die Zeit, die er ihnen gewidmet hatte. Ebenso die vielen Gemeindemitglieder und Bürgermeister Volker Schmitt, die den Kirchenraum nicht nur durch Zahl, sondern durch Gesang, begleitet von den "Vitus-Musikanten" spontan von Max Hegler zusammengestellt und Helmut Dülch an der Orgel mit weihnachtlichem Gesang füllten. Alles hatte Raum: "Freude, Dankbarkeit aber auch ein Schleier der Trauer liegt heute über der Krippe", so Diakon Lorenz Kleinschnitz, der den Gottesdienst unterstützt von der neuen "Küstergeneration" allen voran Anna Kram leitete. Mit ihr zusammen werden Christine Söder, Hella Schösser, Edgar Großpietsch und Heinz Stafflinger künftig Sorge um die Hörblacher Kirche tragen. Sichtlich berührt war Alois Fröhling. Mit Gottes Hilfe schaffte er über 70 Jahre die Erfolgsgeschichte von St. Vitus:

Nie, so der Küster, gab es einen Gottesdienst ohne Ministrant. Für den ausgefallenen Blumenschmuck und war es nur für eine Stunde scheute er keinen Mühen. So ließ er die frohe Botschaft für das Auge erlebbar werden. "Es ist fast wie bei der Queen, so eine der Anwesenden, mein Leben lang verkörperte der Alois die Hörblacher Kirche". "Lieber Alois", am Ende des Sketches, "hoffentlich besuchst du uns weiterhin zu den Gottesdiensten. Wir sind dankbar für alles, schön war die Zeit, deine Hörblier". Diakon Kleinschnitz überreichte die Ehrenurkunde mit dem Dank und der Anerkennung von Bischof Franz sowie die Goldmedaille des Mesnerverbandes Würzburg. Bei "Großer Gott, wir loben dich" wurde der Dank der Kirchengemeinde durch die fünf Altarschellen verstärkt. Zehn stattliche Ministranten geleiteten ihren "Alois" unter viel Beifall vom Kirchenraum zum anschließenden Stehempfang mit herzlicher Begegnung, Glühwein und Herzhaftem.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)