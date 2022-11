Das alte Uhrwerk, das einst im Kirchturm der Wiesentheider Mauritiuskirche die Turmuhr antrieb, soll künftig ausgestellt werden. Noch wird das imposante, 300 Jahre alte, schmiedeeiserne Kunstwerk in einer Fachwerkstatt in Thüringen restauriert. Sobald es fertig und zurückgekehrt ist, wird es auf dem Grünstreifen gegenüber des Eingangsportals der Kirche seinen Platz bekommen.

Rund zwei Meter lang, 1,20 Meter hoch und einen Meter breit ist das eindrucksvolle mechanische Uhrwerk, das sich derzeit in Steffen Willings Betrieb in Ohrdruf befindet. Es stammt, wie die Kirchturmuhr, aus dem Jahr 1806 und wurde von Franz Erwein von Schönborn gestiftet. Bis 1970 die elektrischen Motoren eingebaut wurden, sagte es den Wiesentheider Bürgerinnen und Bürgern die Zeit an. Seitdem stand das Uhrwerk ungenutzt im Turm.

Durch den Thüringer Restaurator Steffen Willing, der vor einiger Zeit Reparaturen an den Kirchenglocken von Sankt Mauritius vorgenommen hatte, wurden die Wiesentheider erst darauf aufmerksam. Man könnte es ausstellen, dachten die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde um Kirchenpfleger Paul Schug. "Es wäre einfach nur schade, wenn unser Uhrwerk oben im Turm vor sich hin rostet. Es ist handwerklich hochwertig", so Schug.

Denkmalschutz unterstützt die Idee der Ausstellung

Das sah auch das Amt für Denkmalschutz so. Das Schreiben der Pfarrei, in dem das Vorhaben vorgestellt wird, unterstreicht das. Die handwerkliche Meisterleistung des Uhrmachers J. Jung, habe es verdient, präsentiert zu werden, heißt es dort. Wie und wohin damit, wurde zunächst überlegt. Nach einigem Hin und Her stellte sich die Fläche gegenüber dem Portal als geeignet heraus. Dort soll nun auf einem Fundament ein stabiler Pavillon aus Glas errichtet werden, der das gesamte Uhrwerk zeigen wird. Geplant ist ein etwa drei Meter hoher und entsprechend breiter Kasten, der auch gegen Vandalismus geschützt ist.

Wie Kirchenpfleger Schug erläuterte, wird künftig nicht nur das Uhrwerk zu sehen sein. Es soll um eine funktionsfähige Uhr mit einem etwa 50 Zentimeter großen Zifferblatt, sowie einem Pendel und zwei Glocken ergänzt werden.

Für Sanierungskosten von 60.000 Euro werden Spender gesucht

Noch liegt das eiserne Teil beim Restaurator, neben fünf weiteren historischen Turmuhren. Sie alle warten auf ihre Reparatur. Das Herrichten des Uhrwerks und das spätere Aufstellen ist für Steffen Willings Traditionsunternehmen eine besondere Sache. "Es ist ein Riesen-Getriebe mit etlichen Zahnrädern. Das zu restaurieren, ist sehr aufwändig." Zumal in seiner Werkstatt nach traditioneller Methode gearbeitet werde.

Beim Herrichten lege man großen Wert darauf, das Eisen nicht einfach neu zu streichen. Die alte, ursprüngliche Farbfassung soll erhalten werden. "Das zeigt den Charakter der Uhr. Wir Menschen bekommen ja auch Falten, wenn wir älter werden", nennt der Restaurator den Grund. Willing erklärt, dass früher jeder Hersteller seine eigene Fassung und Farbe hatte.

Der Fachmann ist begeistert vom historischen Stück, wie auch vom Wiesentheider Vorhaben. Das geschmiedete Kunstwerk in einem Pavillon für die Öffentlichkeit auszustellen, das sei schon eine tolle Sache. Für die Reparatur und das Ausstellen fallen Kosten von rund 60.000 Euro an. Um das zu finanzieren, wurde nun eine Spendenaktion gestartet. Unterstützer werden noch gesucht, wie es im Schreiben der Pfarrgemeinde heißt. Sponsoren, die mindestens 100 Euro spenden, werden später auf einer Tafel eingetragen.