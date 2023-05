Erwin Roth aus Rüdenhausen feiert am Mittwoch, 10. Mai, seinen 80. Geburtstag. Dazu gönnt er sich mit seiner Frau einen kleinen Ausflug, was sonst eher selten ist. Denn das Rüdenhäuser Original, das früher in vielen Vereinen aktiv und maßgeblich mitwirkte, ist seit etlichen Jahren Zeitungszusteller in seinem Heimatort. Jeden Morgen um drei Uhr wird aufgestanden, dann folgt die Tour durch den Ort, mit dem Fahrrad. "Das ist nicht schlecht, man macht etwas für die Gesundheit und bekommt dafür noch Geld", sagte er in seiner typischen humorvollen Art. Früh aufzustehen, mache ihm, der einst das Bäckerhandwerk gelernt hat, nichts aus.

Neben der Zeitung hält ihn sein großes Grundstück mit Garten fit, insgesamt 1500 Quadratmeter. Dort hält der Tierliebhaber noch zwei Schafe, früher hatte er unter anderem Gänse, Hühner, sogar Brieftauben und bis vor kurzem einen Hund.

Geboren wurde Erwin Roth in Kitzingen, mit zwei Jahren kam er nach Rüdenhausen. Nach der Schulzeit lernte er als Bäcker und Konditor im Café Haun in Kitzingen, wechselte später unter anderem nach Würzburg ins Café Vogel. Dort fand er nicht nur Arbeit, er lernte seine Frau Inge kennen, die dort als Verkäuferin arbeitete. 1966 wurde geheiratet, zwei Töchter, ein Sohn, drei Enkel und zwei Urenkel gehören zur Familie.

Über 700 Spiele für den TSV Rüdenhausen absolviert

In Rüdenhausen mischte Erwin Roth überall mit, viele Jahre war er Kirchweih-Prediger, stieg an an Fasching als "Gemeindediener" in die Bütt. Als Fußballer absolvierte Erwin Roth mehr als 700 Spiele für den TSV, wo er sich später als Schülerleiter und als Vergnügungswart engagierte. Dazu war er bei den Schützen, Hornist und Fahnenträger bei der Feuerwehr, und auch bei den Rüdenhäuser Wengertsmusikanten aktiv.

Heute genießt er seine Ruhe am liebsten zuhause mit seiner Frau. Fußball schaut er sich nach wie vor gerne im Fernsehen an, auch wenn es ihm sein Verein, der "Club" aus Nürnberg, nicht immer leicht macht. Für die weitere Zeit wünscht sich Roth Gesundheit, gefeiert wird der runde Geburtstag später im Kreis der Familie.