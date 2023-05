Mit einem Festtag feierte die Gemeinde Castell ihren Abschluss der Dorferneuerung. Der Platz um das Rathaus wurde gesperrt, für den Festbetrieb, der mit einem Gottesdienst in der Kirche begann. Danach zogen die Ehrengäste, Bürgerinnen und Bürger im kleinen Festzug mit den Großlangheimer Musikanten zum Rathaus. Dort fand der Festakt mit den Ansprachen statt. Als sichtbares Zeichen des Abschlusses wurde ein Stein in die Treppenanlage vor dem Rathaus eingesetzt, auf dem die Jahreszahlen der Erneuerung eingearbeitet sind.

Für den passenden äußeren Rahmen sorgte das Wetter mit einem herrlichen Frühlingstag. Nicht nur das ließ Bürgermeister Christian Hähnlein strahlen, er dankte bei seiner Begrüßung allen Beteiligten. Der Gemeinde gehe es gut, es gebe viele Bürger, die sich gerne für ihren Ort einsetzen und mit anpacken. "Sie alle haben Castell zu dem gemacht, was es heute ist: ein schöner Ort."

Bereits die Planung der Verschönerung durch das Förderprogramm, die offiziell 2005 begann, habe viel Mut und Vorstellungskraft erfordert. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, man habe Plätze geschaffen, an denen man sich wohl fühlt. Gleichzeitig habe man den Charakter des Ortsbilds erhalten.

Im Laufe der Jahre wurden in den Ort drei Millionen Euro investiert

Hähnlein zählte in der Folge einzelne Eckpunkte auf, was in Castell verbessert und geschaffen wurde. Los ging es mit dem Johannesbrunnen, es folgte unter anderem die Sanierung des Rathauses, der Ausbau der Ortsdurchfahrt vom Bistro bis zum Ortsausgang nach Wüstenfelden, sowie etliche weitere Punkte. Als Abschluss folgten ab 2020 dann der Rathausplatz, die Grünfläche im Schutz, sowie der Brunnen am Kniebrecher.

Die Gesamtkosten bezifferte der Bürgermeister auf rund drei Millionen Euro, dazu komme noch die Erneuerung von Wasser- und Kanalleitungen. An Fördergelder seien rund 800.000 Euro geflossen. Besonders bedankte sich Hähnlein beim seinem Vorgänger Jochen Kramer und dem örtlichen Beauftragten vom Vorstand, Erhard Renz.

In das Projekt waren mehrere Generationen mit einbezogen

Die Ehrengäste zeigten sich allesamt angetan von der Verschönerung. Landrätin Tamara Bischof gratulierte, dass es in den 18 Jahren gelungen sei, einen Ort, der vorher schon attraktiv war, noch weiter aufzuwerten. Der Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung, Jürgen Eisentraut, ging darauf ein, dass sich Castell durch das Förderprogramm auch sichtlich weiter entwickelt habe. Man habe "die wunderschöne Eigenart des Dorfes gestärkt, man ist hier wie im Paradies", schwärmte der Behördenleiter.

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell hob die Erneuerung als ein Mehrgenerationen-Werk hervor. Castell sei schön, das bekomme er oft von Gästen zu hören. Auch Weinprinzessin Alina Brügel gratulierte.

Im Anschluss sang der Casteller Männerchor einige Lieder, die Großlangheimer Musikanten unterhielten bis in den Nachmittag hinein. Bei der Bewirtung gab es ein weiteres Beispiel einer Gemeinschaftsleistung der Casteller Bürgerinnen und Bürger. Dafür sorgten die Vereine und die örtlichen Gastwirte gemeinsam an einigen Ständen.