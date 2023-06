Ein Pfarrfest der etwas anderen Art feierte diesmal die Pfarrgemeinde St. Veit in Iphofen. Wie schon oft, fand dieses nach der Fronleichnamsprozession neben der Stadtkirche statt. Viele fleißige Helfer machten es wieder möglich, dass sich die Besucher des Festes mit gekühlten Getränken, leckerem Essen und Kaffee und Kuchen stärken konnten. Als es am frühen Nachmittag stark zu regnen begann, beschlossen die meisten Gäste kurzerhand, sich in der nahegelegenen Kirche unterzustellen. Die musikalische Unterhaltung des Festes, Manfred Groll und Begleitung, folgten und spielten nun im Gotteshaus Stücke wie "Amazing Grace". Auch der für die Kinder engagierte Clown fand einen Platz in der Pfarrkirche und unterhielt Jung und Alt. Später konnte, aufgrund des nun wieder besseren Wetters, das Pfarrfest wie gewohnt draußen fortgesetzt werden. So zeigte sich an diesem Tag wieder, dass die Tür zur Kirche allen immer offen ist. Vielen Dank an Alle, die dieses schöne Fest möglich machten!

Von: Barbara Weigand (Pfarrgemeinde Iphofen)