Die unübersichtliche Parksituation in der Kitzinger Straße in Hörblach ist seit Jahren immer wieder Thema in Bürgerversammlungen in Schwarzach. Anwohner haben sich schon öfter bei der Gemeindeverwaltung beschwert. Diese ist jetzt tätig geworden und hat betroffenen Grundstückseigentümer schriftlich aufgefordert, ihre Meinung bezüglich eines Parkkonzeptes zu äußern. Von den 34 Eigentümer kamen 23 Rückmeldungen, erklärte Bürgermeister Volker Schmitt in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Zwölf Grundbesitzer stimmten einem Parkkonzept zu, acht lehnten es ab. Zwei Anwohner machten alternative Vorschläge, wie ein einseitiges Halteverbot oder Sperrmarkierungen anzubringen. Nach umfangreichen Diskussionen beschloss das Gremium bei Gegenstimmen von Peter Kuhn und Ralf Henninger, die Kosten für ein Parkkonzept von einem Büro ermitteln zu lassen. Sobald die Kosten feststehen, soll im Rat eine endgültige Entscheidung getroffen werden.

Räte stimmen für die längste Radweg-Variante

Für den künftigen Radweg zwischen Hörblach und der Autobahnbrücke in Richtung Großlangheim steht die Trasse fest. Die Mitglieder des Gemeinderats stimmten für die erste von drei möglichen Varianten. Die Trasse führt von Großlangheim kommend nach der neuen Autobahnbrücke rechts entlang der Kreisstraße KT 12 Richtung Hörblach. Kurz vor den LZR-Seen biegt der Radweg nach rechts ab. Auf bestehenden landwirtschaftlichen Wegen geht es westlich der Anglerseen weiter. In der Nähe des Kreisverkehrs der B22 mündet die neue Trasse in den bestehenden Radweg zwischen Stadtschwarzach und Hörblach.

In seinem Beschluss wählte das Gremium die längste der drei Trassenvarianten mit 1,6 Kilometer aus. Die beiden kürzeren Trassen mit jeweils 1,1 Kilometer Länge hätten unmittelbar rechts oder links der Kreisstraße bis in den Ort geführt. Der Gemeinderat sah die Variante I, die als einzige eine hohe Förderung erhält und keinen Grunderwerb notwendig macht, als die verkehrssicherste an. Ohne Straßenüberquerung beinhalte sie das geringste Gefahrenpotenzial, so die mehrheitliche Meinung. Außerdem sei der Radweg entlang der Anglerseen die schönste Variante mit der Streckenführung mitten durch die Landschaft. Bei der Abstimmung, die mit 15:1 Stimmen pro Variante I ausfiel, votierte lediglich Lukas Bremer für eine kürzere Streckenführung entlang der KT 12. Im vergangenen Dezember wurde die Brücke der Kreisstraße über die Autobahn A3 im Zuge deren sechsspurigen Ausbaus abgerissen worden. Die neue Brücke mit der Verbreiterung für den Radweg soll laut Bürgermeister im Laufe des Jahres 2024 für den Verkehr freigegeben werden.

Glasfaserausbau kostet die Gemeinde 244.000 Euro

Bürgermeister Schmitt informierte, dass der Glasfaserausbau im Verbund mit weiteren Kommunen im Landkreis innerhalb von drei Jahren durch die Firma Glasfaser Plus erledigt wird. 244.000 Euro beträgt der Eigenanteil der Gemeinde. Für einen Stromausfall wurde ein Notfallplan erarbeitet. Er umfasst die Bildung eines Krisenstabs, das Betreiben von "Lichtpunkten" (Info-Stellen) sowie die Errichtung einer Richtfunkstrecke zum Schwanberg im Feuerwehrhaus Stadtschwarzach. Im nächsten Schritt sollen Standorte festgelegt werden, an denen sich Menschen aufwärmen können.

Für die Wahl der Jugendschöffen für die Jahre 2024 bis 2028 schlägt der Gemeinderat dem Landratsamt Kitzingen drei Personen vor: Tina Schuster (Lehrerin an einer Mittelschule), Simone Schütz-Heyse (Sonderschullehrerin in Förderschulen) und Markus Gomille (Oberbrandmeister bei der integrierten Leitstelle).