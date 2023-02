Die jüngste Biebelrieder Gemeinderatssitzung im Feuerwehrhaus in Kaltensondheim hatte für die zahlreichen Zuhörer durchaus Unterhaltungswert. Ein Bürger lieferte sich wegen eines Kanals einen wortreichen Schlagabtausch mit dem Bürgermeister. Deutliche Worte gab es auch von der Feuerwehr.

Ein in den der Gemeinde aktuell bekannten Plänen nicht vorhandener Kanal bereitet Ärger. Warum der Kanal in der Würzburger Straße nirgends verzeichnet ist, dafür findet sich kein belegbarer Grund. Fakt ist, dass dieser Kanal von einem Grundstück aus in die Würzburger Straße führt und dort an den Straßengully statt Kanal angeschlossen war. Da bei der Sanierung der Würzburger Straße der Gully nicht mehr benötigt worden war, wurde dieser von der Baufirma entfernt. Dabei wurde auch der bis dato unbekannte Kanal beschädigt. Dieser ist mittlerweile laut Bürgermeister Roland Hoh korrekt an den Kanal angeschlossen.

So weit, so gut – oder auch nicht. Denn der Anwohner reklamiert nun Schäden. Er sprach von Nässe und Schimmel. Und argumentiert: "Wenn ich weiß, dass ein Haus keinen Kanal hat, dann muss der Ingenieur doch handeln." Dem widersprach der Bürgermeister. Das Haus hätte auch anders an den Kanal angeschlossen sein können. Die Angelegenheit wäre ein Fall für die Versicherung. Nun sind beide – Gemeinde und Anwohner – bei der gleichen Versicherung. Beide haben die Sache gemeldet. Die Frage, ob die Schäden vom zerstörten Kanal kommen, ist wohl noch nicht abschließend beantwortet. Denn ein Gutachter der Versicherung hat laut Hoh festgestellt, dass die Schäden schon älter seien. Die Versicherung habe Pläne und Abwassersatzung von der Gemeinde angefordert. Eine rasche Klärung scheint nicht in Sicht. Hoh berichtete im Gemeinderat, schon mehrere Anwaltsbriefe erhalten zu haben.

Ersatzteil ist nur noch gebraucht zu bekommen

Schnell geht es auch beim Thema Feuerwehrauto Kaltensondheim nicht. Das Fahrzeug sieht von außen ganz gut aus, seine 37 Jahre sieht man ihm nicht auf Anhieb an. Doch es muss repariert werden. Laut Bürgermeister benötigt es eine neue Servo-Pumpe. Die gibt es jedoch nicht mehr. Es könnte aber eine gebrauchte und überholte Pumpe eingebaut werden. Kosten: etwa 5000 plus/minus 2000 Euro. Das beschloss der Gemeinderat dann auch. Ebenso angenommen wurde der Vorschlag von Gemeinderätin Andrea Czech, dass sich die Feuerwehr nach einem geeigneten gebrauchten Fahrzeug umschauen soll, wofür Geld im Haushalt bereitgestellt werden soll.

Diskutiert wurde auch darüber, ob Biebelried wegen der Autobahneinsätze ein neues Fahrzeug bekommen soll und das alte, etwas jüngere als das in Kaltensondheim, dann nach Kaltensondheim geht. Doch Lieferzeiten für neue Fahrzeuge betragen zwei bis drei Jahre.

Ernüchterung beim Feuerwehrkommandanten

Die Diskussion stieß beim Kaltensondheimer Feuerwehrkommandanten Tobias Czech auf Unverständnis und Ernüchterung. "Man findet keine vernünftigen, gebrauchten Fahrzeuge auf dem Markt", betonte er. Er sagte, dass in Kaltensondheim junge, engagierte Leute bei der Wehr seien. Auch betonte er den Aspekt der Sicherheit. "Mit der Gurke nach Kitzingen zu fahren, ist schon ein Highlight", sagte er. Der frühere Kommandant Reinhold Salzgeber erinnerte daran, dass er schon vor sieben, sechs und fünf Jahren gesagt habe, Geld für ein neues Fahrzeug zurückzulegen. Dem hielt Hoh entgegen, dass es keine Ansparungen im Haushalt geben dürfe. Salzgeber bat den Gemeinderat, die Angelegenheit zu überdenken. "Wir haben hier Jugend", sagte er mit Stolz.

Doch nicht nur mit Kaltensondheim wird sich der Rat weiter beschäftigen müssen. Auch aus Biebelried wird wohl ein Antrag kommen, wie der dortige Gerätewart Moritz Kraus ankündigte. Er befürchtet nämlich, das Biebelrieder Fahrzeug nicht mehr durch den TÜV zu bekommen.