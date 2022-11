Nur wenige Punkte umfasste die Tagesordnung im Segnitzer Gemeinderat am Mittwoch.

Aus der letzten nicht-öffentlichen Sitzung gab Christian Lauck bekannt, dass der Neubau eines Feuerwehrhauses beschlossen worden sei. Ein geeigneter Platz dafür werde noch gesucht, die Planungen dafür laufen jedoch jetzt an. Der stellvertretende Kommandant Stefan Geitz war als Besucher in der Sitzung. Er bat darum, dass die weiteren Entscheidungen für den Neubau auf einer breiten Basis getroffen werden.

Außerdem ging es erneut um die Vergrößerung des verkehrsberuhigten Bereiches um die Mainstraße. Damit solle die Kreuzung Rathausstraße-Mainstraße entschärft werden. Nach den Worten des zweiten Bürgermeisters Christian Lauck kam die Anregung dazu auch vom Bauamt. Im selben Zug soll auch die Brückengasse zum verkehrsberuhigten Bereich erklärt werden. "Das ist ja vermutlich unstrittig", sagte Lauck.

Weniger unstrittig ist dagegen der Bereich Mainstraße, um den bereits in der letzten Sitzung gerungen wurde. Gemeinderätin Eva-Maria Stark machte schließlich den Vorschlag, erst den Abschluss der Dorferneuerung in diesem Abschnitt abzuwarten. Wenn sich die Situation dann nicht verbessert habe, könne man immer noch eine Entscheidung treffen. Dennis Bischof schlug vor, im Bereich der Ortseinfahrt mobile Verkehrswellen zu installieren, die den Verkehr verlangsamen. Letztlich wurde entschieden, sich dem Vorschlag von Gemeinderätin Stark anzuschließen und eine Entscheidung erst nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in diesem Bereich zu treffen.

Für die Toiletten in der Alten Schule, die bisher ganztägig zugänglich waren, wurde entschieden, sie im Winter geschlossen zu halten und nur zu bestimmten Ereignissen zu öffnen.