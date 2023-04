Der weltbekannte Akustikgitarrist Don Ross aus Kanada gastiert am Freitag, 21. April, um 19.30 Uhr im Wiesentheider Kuhstall in der Gartenstraße 2, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Der Musiker aus Kanada ist ein absolutes Schwergewicht unter den Akustikgitarristen. Nur ihm gelang es bisher, die prestigeträchtige Weltmeisterschaft "U.S. National Fingerstyle Guitar Championship" zweimal zu gewinnen.

Der Sohn eines schottischen Immigranten und einer Mikmaq-Indianerin verblüfft Kenner wie Laien gleichermaßen mit seiner ganz eigenen expressiven Spieltechnik. Das einmalige Gemisch aus explosiver Musikalität und intimer Nähe erzeugt bei vielen Besuchern seiner Konzerte das Gefühl, sich einem enormen Kraftfeld auszusetzen – und dennoch heimlich Dons Seele belauscht zu haben, der neben seinem unglaublichen Umgang mit der Gitarre auch durch seine Gesangstimme zu überzeugen mag. Seine Videos auf der Internet-Plattform "YouTube" verzeichnen regelmäßig Hunderttausende von Zugriffen, heißt es weiter.

Karten können für 15 Euro bei andreas.liebald@gmx.de reserviert werden.