Albin Kreis aus Reupelsdorf konnte bereits am 30. Dezember 2022 seinen 90. Geburtstag feiern. Vorsitzender Manfred Marx und Kassier Lothar Stöcklein der Soldatenkameradschaft Reupelsdorf überbrachten für den Verein die besten Glückwünsche und überreichten einen Präsentkorb. Die Blaskappelle unter der Leitung von Fabian Weiß spielte dem Jubilar ein Ständchen, teilte die Soldatenkameradschaft in einer Pressemitteilung mit.

Albin Kreis ist seit 1968 Mitglied der Soldatenkameradschaft und wurde an seinem 80. Geburtstag zum Ehrenmitglied ernannt und kann in diesem Jahr auf 55-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Die Highlights waren lange Jahre die alljährlich stattfindenden Vereinsausflüge, an denen er mit seiner Ehefrau Agathe immer teilnahm.

Albin Kreis ist ein "Mann des Ehrenamtes", ist er doch viele Jahre 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr gewesen, war lange Jahre als Siebener tätig, ist Mitglied beim FC Reupelsdorf und war kirchlich viele Jahre sehr engagiert. Sein großes Engagement für die Soldatenkameradschaft und für seine Heimatgemeinde Reupelsdorf sei vorbildlich, heiß es bei der Zusammenkunft.

Im Jahr 2021 musste er einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Im Januar verstarb sein Sohn Peter und im Dezember seine Ehefrau Agathe. Seinen Lebensabend verbringt er bei seinem Sohn Hermann, der den landwirtschaftlichen Betrieb übernommen hat, heißt es weiter.

Zu seinem Geburtstag gratulierten die Söhne Norbert, Manfred, Hubert und Hermann, sowie die Schwiegertöchter Karin und Helga und sieben Enkelkinder.