Johann Koller aus Münsterschwarzach feierte seinen 85. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Betty, die Kinder Jutta, Petra und Bernd mit ihren Familien, darunter sieben Enkel und drei Urenkel. Bürgermeister Volker Schmitt überreichte dem Jubilar Blumen und einen Bocksbeutel.

In der Öffentlichkeit ist der Jubilar kein Unbekannter. Acht Jahre war er Vorsitzender des Schwarzacher Siedlervereins, dessen Ehrenvorsitzender er heute ist. Viele Jahre kümmerte er sich bei der SpVgg Münsterschwarzach/Gerlachshausen um den sportlichen Nachwuchs. Treues Mitglied ist er seit Jahren bei der örtlichen Feuerwehr und beim VdK Schwarzach, deren Vertreter ihn beglückwünschten.

Der rüstige Senior war schon immer ein leidenschaftlicher Bastler, aber nach dem Eintritt in den Ruhestand hatte er endlich die Zeit dafür. Vor allem mit Holz arbeitete er gerne und geschickt. "Mit meinen Enkelkindern habe ich Schießgewehre kreiert und sie dann aus Holz gebaut", erinnert sich der Jubilar. Immer wenn ihn seine Enkel und Urenkel besuchen, freut er sich von ganzem Herzen. Mit viel Liebe und Ideenreichtum gestaltete er bis vor kurzem seinen schmucken Garten vor dem Haus. Motorsportsendungen im Fernsehen verfolgt er leidenschaftlich gerne.

Johann Koller wurde am 2. März 1938 in Winn in der Oberpfalz geboren und wuchs bei seinen Eltern auf. Nach dem Volksschulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Zimmermann. In ganz Bayern war er zu Montage- und Bauarbeiten im Einsatz. Am 6. April 1958 heiratete er die Schwarzacherin Betty Schneider in der Abteikirche Münsterschwarzach. 1973 absolvierte er die Prüfung zum Polier. Bis zu seiner Pensionierung 1995 war er als Polier in verantwortlicher Position tätig, zunächst bei der Firma Karl Stöhr in München und zum Schluss bei der Firma Riepel in Regensburg.