Vor einem Jahr wurde in Kitzingen das Netzwerk Kultur gegründet, das zunächst als lose Kommunikation zwischen dem Bürgerzentrum und dem Dachverband Kultur aus Würzburg gedacht war, jedoch schnell zu einem festeren Bündnis wurde. Das geht aus einem Presseschreiben des Bürgerzentrums hervor, dem auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Es stellte sich in den Gesprächen heraus, dass eine stärkere Zusammenarbeit unter Kunstschaffenden notwendig ist und daher gründete sich relativ schnell das Netzwerk mit vielen Kunstschaffenden. Antje Molz vom Dachverband freier Kulturträger aus Würzburg ist stolz darauf, dass das Netzwerk Kultur in Kitzingen so erfolgreich ist. In kurzer Zeit hat es viele Mitstreiter gewonnen und bereits erfolgreich Ausstellungen durchgeführt. Inzwischen haben sich weitere Netzwerke gegründet, die jedoch noch nicht so fortgeschritten mit ihren Planungen sind.

Auch Michael Zink vom Bürgerzentrum freut sich, dass das Netzwerk Kultur in Kitzingen als Vorbild für andere Regionen in Unterfranken dient. Dies zeige, dass es ein Bedürfnis nach Austausch und Vernetzung unter den Künstlern gibt. Das Netzwerk plant weitere Ausstellungen und Aktionen. Inzwischen wurde auch das Logo des Netzwerks beschlossen und digitale Tools wurden installiert, um allen Mitgliedern die Kommunikation zu erleichtern.

35 Kunstschaffende sind im Netzwerk organisiert, das dazu beiträgt, die Kunstszene in der Region zu fördern und zu stärken.