"Gott loben ist unser Amt" – nach diesem Motto gibt es in der kleinen Steigerwaldgemeinde Ebersbrunn dank dem Posaunenchor seit 95 Jahren festliche Bläsermusik. War es auch nicht immer einfach, hat der Chor bis zur heutigen Zeit durchgehalten.

Seit zwei Jahren ist Ortspfarrer Hans Gernert selbst Musiker und dazu noch Dirigent des Chores. Ihm liegen die Kirchenmusik und der Fortbestand des Chores sehr am Herzen. Mit einem Festgottesdienst, ganz im Zeichen der Blasmusik wurde der besondere Geburtstag des Posaunenchores gefeiert.

Die musikalische Geburtsstunde hatte der Posaunenchor am 8. Januar 1927. Nach einem Aufruf des damaligen Ortspfarrers Valentin Söllner, meldeten sich zwölf Burschen, die bereit waren ein Instrument zu erlernen. Bereits nach wenigen Monaten reiften die "Neu-Musiker" zu einem guten Klangkörper und erste Gottesdienste konnten musikalisch begleitet werden. Spenden machten es möglich, dass alle Musiker ein eigenes Instrument bekamen.

Schwere Zeiten für die Musik war der zweite Weltkrieg, wo ein Musizieren quasi nicht möglich war. Ab 1947 ging es dann wieder bergauf. Anfangs mit drei Einheimischen und ein paar Kriegsflüchtlingen wurde das Musizieren wieder aufgenommen, die Zahl der Musikerinnen und Musiker erhöhte sich, der Chor wuchs. Einen großen Anteil daran hatten der damalige Bürgermeister Hans Mahr und Hans Kirschbaum. In der jüngeren Vergangenheit war es dem Vollblutmusiker Hermann Link zu verdanken, dass der Posaunenchor sich zu einem stattlichen Klangkörper entwickelte. Von 1985 an übernahm er die musikalische Leitung und stand bis zu seinem Wegzug aus Ebersbrunn, 2020, als Dirigent vor dem Chor. Teilweise zählte der Chor in dieser Zeit bis zu 30 Musikerinnen und Musiker und das bei rund 100 Einwohnern in Ebersbrunn.

Tuba und Dirigentenstab für den Pfarrer

Als Hermann Link dann vor gut zwei Jahren Ebersbrunn verließ, stellte sich die Frage, wie es mit dem Chor weitergeht. Ortspfarrer Hans Gernert selbst, ist es, der seitdem den Chor dirigiert. Er sieht einen Posaunenchor als absolutes "Zeichen für die Lebendigkeit" einer Gemeinde und umso mehr lag es ihm am Herzen, dass es weitergeht. Aber nicht nur als Dirigent, sondern auch als Musiker ist Hans Gernert nun beim Chor aktiv. Mit 58 Jahren hat er nochmal das Tuba spielen erlernt und bereichert nun in einer vorbildlichen Doppelfunktion das musikalisch, kirchliche Leben in Ebersbrunn.

Im Rahmen des 95-jährigen Jubiläums wurden auch einige verdiente Musikerinnen und Musiker des Chores geehrt. Posaunenchor-Bezirksobmann, Pfarrer i.R. Erich Eyßelein, der die Ehrungen durchführte, sprach in seiner kurzen Laudatio von der großen Familie des Posaunenchores. Hier trifft man sich, man musiziert zusammen und man hilft sich auch gegenseitig. Daher sei ein solcher Chor eine tolle Sache und Ausdruck lebendiger Gemeinschaft, so Eyßelein.

Ehrungen

Fritz Dürr (Trompete – 55 Jahre), Winfried Hack (Trompete – 40 Jahre), Manuela Erk und Hartmut Dittmann (Trompete – 25 Jahre).