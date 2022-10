Stadtschwarzach vor 28 Minuten

Ein Gruß von „Generation plus“

Sie basteln gerne, erleben kurzweilige Stunden und eine gute Gemeinschaft. Das Angebot von "Generation plus" Schwarzach am Main Reupelsdorf, so die Mitwirkenden, ist ein Alternativprogramm zu einem Fernsehabend. Durch dieses "Raus aus dem Alltag" nahmen sie die Möglichkeit war, und brachten sich kreativ mit ein. Die Blume soll ein Gruß von "Generation plus" an so manches Gemeindemitglied sein, an so manchen besonderen Tagen Freude zu schenken. Gebastelte Freude, mit viel Liebe und Herzblut gestaltet, lässt den augenblicklichen Widrigkeiten zum Trotz die Augen der Beschenkten erstrahle -. so sicher auch mit Weihnachtsstern. Unter Leitung von Ingrid Eichler wurden im Laufe des Abends immer mehr Weihnachtssterne zum Blühen gebracht und sie verwandelten den Bastelraum im Langhaus zu einem voradventlichen Weihnachtssterngewächshaus. Mit Begeisterung waren die Künstlerinnen dabei, freuten sich selbst und sahen schon die Dankbarkeit so manches beschenkten Mitbürgers vor Augen. Wer auch mitmachen möchte, bitte bei Ingrid Eichler, Tel. (09324) 1249 melden.