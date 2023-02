Wehmut begleitete die Mitglieder des Gesangvereins Buchbrunn im Gemeindehaus Meuschel. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung war man sich einig, dass man den Verein in seinem jetzigen Format nicht mehr weiterführen kann. Zuletzt kamen nur noch sechs bis acht Sänger zu den Proben zusammen. Der Volkstrauertag im vergangenen Herbst war der letzte Auftritt.

Chorleiter Willibald Hobl gab in einer kurzen Rede einen Abriss über die Entwicklung des Chores und stellte dabei Bezüge zur Musikgeschichte her. Trotz der rückläufigen Zahl der aktiven Mitglieder konnte der Verein bis ins Jahr 2023 proben. Kassier Hubert Koch legte die Finanzen des Vereins dar, die sich in den vergangenen Jahren pandemiebedingt nicht sonderlich geändert hatten. Lediglich die Anschaffung eines Klaviers im vergangenen Jahr wurde als größere Ausgabe gebucht.

Der zweite Vorsitzende Gottfried Schlager dankte den Verantwortlichen, allen voran Bernhard Schmied und seiner Frau Simone. Das Ehepaar sorgte durch die Übernahme des Vorsitzes und der Schriftführung im Jahr 2008 dafür, dass der Verein damals bestehen blieb. In seinem Bericht ließ der 1. Vorsitzende die vergangenen Jahre Revue passieren und übergab unter anderem auch dem "Vergnügungs- und Notenwart" Karlheinz Neubert ein kleines Präsent.

Hauptpunkt der Versammlung war dann die Diskussion um die Zukunft des Vereins. Dabei herrschte Einigkeit, dass er in der bisherigen Form als reiner Männergesangverein nicht bestehen bleiben kam. Ehrenchorleiter Hermann Riedel bedauerte das Ende des Vereins, regte aber zugleich an, wenigstens monatlich eine Art Singstunde anzubieten. Dort könne dann jeder Bürger und jede Bürgerin kommen und beim gemeinsamen Singen den Kontakt in der Gruppe weiter pflegen.

Als Termin für die Versammlung zur Auflösung des Männergesangvereins "Eintracht" 1962 e.V. wurde am Ende der 23. März bestimmt. Dort wird dann alle Voraussicht nach die 61-jährige Geschichte des Vereins zu Ende gehen.

Von: Thomas Friederich (für den Gesangverein Buchbrunn)