Der letzte Schultag stand auch an der Mädchenrealschule unter einem besonderen Stern. In den verbleibenden Stunden vor den Weihnachtsferien fanden nach Jahrgangsstufen geteilt Andachten in der Klosterkapelle statt. Pastoralreferent Malte Krapf stimmte die Schülerinnen mit einem Impuls zur Adventszeit auf das bevorstehende Fest ein. Fürbitten sowie die Geschichte "Jesus klingelt" wurden vorgetragen. Als kleine Erinnerung erhielt jede Schülerin passend zum abschließenden Segen ein Glöckchen. Stimmungsvoll umrahmt wurde die Veranstaltung von der Schulband und dem Schulchor unter der Leitung von Anna Hager-Nikolay.

Von: Klara Adams (Konrektorin, Mädchenrealschule Volkach)