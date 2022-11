Künftigen Generationen durch nachhaltige Forstwirtschaft den Wald erhalten – so ist das Anliegen von Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen mit ihrem Buch "Der Wald für unsere Enkel". Beim BuchBesuch in der vollbesetzten Klosterbuchhandlung "Buch und Kunst im Klosterhof" las zu Castell-Castell am Mittwoch daraus und erklärte, warum viel getan werden muss, um einen Wald gesund zu halten.

Aus der Erfahrung der Familie sei dieses Buch über Jahre gewachsen, erklärte zu Castell-Castell. Die Werte der Familie würden auch in der Wald- und Forstwirtschaft eine entscheidende Rolle spielen. "Ehrlich, respektvoll, zukunftsgerichtet Werte schaffen" sei der Leitsatz für die Betriebe des Familienunternehmens. Um gerade dem Wald eine Zukunft geben zu können, sei auch ein Blick in die Vergangenheit nötig. Das waldbauliche und jagdliche Verhalten müsste grundlegend überdacht und angepasst werden.

Gerade die Jagd sei grundsätzlich ein heikles Thema, da sie durchaus kritisch gesehen wird. Doch für ein gesundes Baumwachstum und auch eine gesunde Wildpopulation brauche es eine verantwortungsbewusste Jagd. "Für den Wald ist die Jagd überlebenswichtig", so der Fürst. Rehe fressen vor allem Knospen von jungen Bäumen und im Mischwald ausgerechnet die Sorten, die rar sind. Würde man eine Rehpopulation sich selbst überlassen, so würde die Artenvielfalt der Bäume reduziert. Im Umkehrschluss gäbe es weniger Futterquellen und das würde sich wiederum auf die Rehe auswirken.

Weitere forstwirtschaftliche Grundlagen für einen gesunden Wald seien natürlich auch die gezielte Aufforstung, der Schutz der Neuanpflanzungen und eine durchdachte Holzernte. "Wir erwarten nicht, dass jeder direkt unsere Gedanken teilt", meinte zu Castell-Castell. Doch der derzeitige Zustand der eigenen Wälder zeige, dass die Familie bereits den richtigen Weg eingeschlagen habe.

Das Buch "Der Wald für unsere Enkel" ist in der Klosterbuchhandlung zu den gewohnten Öffnungszeiten erhältlich oder über den Onlineshop der Buchhandlung www.buchhandlung-muensterschwarzach.de bestellbar.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)